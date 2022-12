1.000ste baby van 2022 geboren bij CuraVita

In het Verloskundig centrum CuraVita in Dirksland is vrijdagmiddag 16 december 2022 om 14:58 uur de 1.000ste baby van 2022 geboren. Mevrouw en meneer Huizer uit Dirksland sloten die dag hun prachtige zoontje Bram in de armen op één van de kraamsuites in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Verpleegkundige Anne verraste de kersverse ouders met een feestelijke luiertaart en een rompertje voor de kleine om deze bijzondere mijlpaal te vieren. "Het was een voorspoedige bevalling en Bram kon al snel naar huis met zijn ouders. We wensen hen heel veel geluk en gezondheid met elkaar toe."

Bram is geboren in één van de kraamsuites van Verloskundig centrum CuraVita. Hier staat het gezin centraal. In de luxe kraamsuites met privé badkamer en keuken blijft het gezin dag en nacht bij elkaar; ze geven ouders het gevoel van thuis. Het ziekenhuis werkt samen met regionale ketenparters in de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee om zwangere vrouwen en hun baby de beste zorg te geven.