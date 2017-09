112-Dag in Middelharnis

Op zaterdag 23 september 2017 is het Spuiplein in Middelharnis omgetoverd tot een ware 112-belevenis. Diverse instanties zullen hun diensten, materieel en samenwerkingen laten zien op deze dag.

De brandweer laat een demonstratie zien van een technische hulpverlening waarbij het voor de bezoekers mogelijk is om het zelf te ervaren hoe het is om een auto open te knippen. Kinderen kunnen een rondje meerijden in de brandweerauto, maar ook zelf spuiten met een heuse brandweerslang is mogelijk.

Daarnaast is het Mobile Media Lab van de politie aanwezig maar ook diverse andere politievoertuigen, deze kunnen bekeken worden. Ook de ambulancedienst is aanwezig alsmede het Noodhulp Team Plus die inzetbaar zijn om in geval van een grote calamiteit met veel slachtoffers op locatie de eerste hulp te bieden. Maar ook het Rode Kruis, BHV-demonstraties, politiehondenbrigade, dierenambulance, reddingsbrigade, KENBRI, Explosieve Opruimings-Dienst, Douane, Veilig Verkeer Nederland, de BOA's, GO-Alert, de Brandwondenstichting, Stichting Ambulancewens, ACT zullen aanwezig zijn.

Tevens is er een mogelijkheid om gezellig wat te eten en te drinken op het aanwezig terras. Dit gratis evenement is van 10:00-16:00 uur op het Spuiplein in Middelharnis.