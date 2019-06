Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood konden bellen naar 088-6628240. Rond 19:30 uur was de storing grotendeels verholpen.

Alle agenten die aan het werk waren, zijn door de politie de wijken ingestuurd. Mensen konden hen aanspreken als er nood aan de man was. Via de portofoons kon er dan hulp worden opgeroepen