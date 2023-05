13 mei Flakkees Vrijheidsfeest

Zaterdag 13 mei 2023 vindt het Flakkees Vrijheidsfeest plaats in Middelharnis. Een zeer grote braderie met tal van activiteiten en muziek. Alles in het teken van vrijheidsfeesten door de eeuwen heen. Bekijk de vlaggenparade, bezoek de nostalgische kermis en zie de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog overvliegen!

Vaandeldragers

Het programma zal om 10:00 uur beginnen met een parade van vaandeldragers vanaf Oost West Wonen op de hoek met de Langeweg richting Diekhuusplein. Zij zullen hierbij vlaggen gebruiken van de landen die ons hebben geholpen met de bevrijding in 1945. Eveneens lopen zij met de vlaggen van de dorpen van Goeree-Overflakkee. Uiteraard gaat dit gepaard met muziek!

In de parade zien we ook de regenten van Sociëteit Rethorica. Zij dragen het vaandel van de schutterij van Sommelsdijk. De schutterij was vroeger een lokale militie om hun dorp te beschermen en verdedigen. Zo had bijna elk dorp zijn eigen legertje.

Aansluitend aan de vlaggenparade zullen de vlaggen gehesen worden door veteranen van het eiland onder begeleiding van de Scouting Goedereede. Hierna zal er een openingsconcert worden gegeven op het Diekhuusplein wat voor deze gelegenheid wordt omgedoopt tot het Plein van de Vrijheid.

Grote braderie met nostalgische kermis

Op Liberty Lane – de andere dagen van het jaar Beneden Zandpad – valt volop te kopen en te snuffelen, want hier is de Vrijheidsmarkt. Een grote braderie met meer dan 85 kramen. Ook de modelbouwvereniging is aanwezig met fregatten, patrouilleboten en tank- en artillerie voertuigen.

Op het parkeerterrein van het Kerkepad en Nieuwstraat is een nostalgische kermis. Ga terug in de tijd en begeef je in de Zwanenzweefmolen, Rupsbaan en Bootjesmolen. Uiteraard zal de snoepkraam hier niet ontbreken.

Legervoertuigen

Sinds 1950 is Nederland via de Verenigde Naties betrokken bij oorlogen in onder meer het voormalige Joegoslavië, het Midden-Oosten en Afghanistan en stuurt Nederland vredestroepen. Kom de vele militaire legervoertuigen bekijken op het parkeerterrein bij de Nieuwstraat, zoals de ziekenauto van de Koninklijke Landmacht. De ambulance-opbouw is gebouwd op een Landrover! Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door Y-cie. Maak foto’s van de voertuigen en vraag bijvoorbeeld om een helm en legerjas waarmee je op de foto gezet kan worden.

Live muziek met eten en drinken

Bij een Vrijheidsfeest mag samen proosten natuurlijk niet ontbreken. Het Diekhuusplein krijgt op zaterdag 13 mei een buitenbar. Deze wordt bemand door vrijwilligers van de Ronde Tafel Goeree-Overflakkee, oftewel RT118. Uiteraard is er ook rekening gehouden voor de inwendige mens. BBQ Eiland zorgt deze dag oa voor de “vrijheidsburger”.

Er zijn diverse liveoptredens in diverse muziekstijlen tot 23:00 uur ‘s avonds, waarbij de link naar bevrijding door de jaren heen niet zal ontbreken. Band Donkey Fonk zal optreden met aanstekelijk enthousiasme én dansbaar repertoire voor jong en oud. Duo Voci zal in het Duits, Franks, Nederlands en Latijn zingen. Een belevenis voor de luisteraar door de sprookjesachtige, stijlvolle galajurken die Joke en Margreet dragen.

Cabriolet pendelbus

Met je haren in de wind genieten van de omgeving en tegelijkertijd onderweg naar je bestemming? Parkeer je auto bij De Staver of Tieleman Keukens. Vandaar rijdt een cabriolet bus uit 1977 naar het centrum van Middelharnis. Daardoor geen gedoe met het zoeken naar parkeerplaatsen. De pendelbus rijdt tot Liberty Lane en het Spuiplein. In en uitstappen kan vanzelfsprekend op alle haltes.

Historische vliegtuigen

Het moet 13 mei in Middelharnis een van de hoogtepunten worden van het Flakkees Vrijheidsfeest. Een aantal vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zullen een flypast boven het centrum van Middelharnis uitvoeren. De verwachting is rond 14:00 uur. Zo vervulden de Tiger Moths een belangrijke rol bij de opleiding van Engelse piloten. De Auster en de Piper Cubs deden dienst als verkenningsvliegtuig.

Bataafse Soldaten gaan schieten

Kom kijken naar het Bataafs kampement rondom de Muziektent en ga terug naar de Franse tijd. Equipage De Delft zal in Middelharnis de Nederlandse Marine en het ‘Corps Mariniers’ uitbeelden uit het jaar 1801-1810, de tijd van Napoleon. Ook zullen zij demonstraties schieten geven.

Zoek je meer de rust? Trek je dan terug in het Diekhuus en bekijk de animatiefilm van Wo2GO over hoe de Duitsers Goeree-Overflakkee in 1944 onder water zetten. Water tegen de vrijheid!

Samenwerking

Om dit programma mogelijk te maken werkt Hart van Goeree Overflakkee samen met het Streekmuseum GO, VV Flakkee, Modelbouwvereniging, Y-cie, Stichting Zijn, Oranje Vereniging Middelharnis/Sommelsdijk, Veteranen GO en Scouting Goedereede. Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee.