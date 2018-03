15-jarig meisje in Middelharnis van fiets getrokken en meegenomen

Een 15-jarige meisje uit Middelharnis is dinsdag 13 maart 2018 op de Industrieweg in Middelharnis van haar fiets getrokken en met fiets en al meegenomen in vermoedelijk een busje. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer reed op klaarlichte dag om 15:15 uur over de Industrieweg, vlakbij de rotonde. Volgens haar verklaring is zij op dat moment van haar fiets getrokken en ongeschonden rond 16:00 uur in Ooltgensplaat op de Mariadijk achtergelaten. Daar zag zij een zwart busje hard wegrijden, mogelijk is die erbij betrokken. Het meisje kan zich van de tussenliggende tijd niets herinneren.

Iets gezien?

De politie is direct na de melding een onderzoek gestart. Zo zijn er camerabeelden opgevraagd, is er een passantenonderzoek verricht bij de Industrieweg en een buurtonderzoek bij de Mariadijk in Ooltgensplaat gehouden. Om meer duidelijkheid te krijgen over dit incident is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u tips bel dan met 0900-8844 of via M 0800-7000.