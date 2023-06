200 vrijwilligers zetten zich in voor groene stranden

Op Goeree-Overflakkee zijn twee stranden bekroond met de Groene Strand Wimpel, Strand Kwade Hoek en Strand Westhoofd. Stranden die deze erkenning krijgen, hebben aangetoond dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, en dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet.

Achter deze verwezenlijkingen staan enthousiaste vrijwilligers die met passie en toewijding werken aan het handmatig schoonhouden van deze stranden.

Michael Moerman, betrokken bij Zuid-Hollands Landschap, legt het Groene Strand uit: "Het Groene Strand-project wil aan de ene kant de natuur op de stranden versterken, maar er ook over vertellen. De educatieve tak hoort duidelijk bij dit project. De gemeente en de vrijwilligers onderhouden dit strand samen op een manier waardoor de natuur weer een kans krijgt." Jan Baks van Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, een van de vrijwilligers, vertelt dat zij, in tegenstelling tot machinale schoonmaak waarbij alles wordt weggehaald wat de zee aan rommel bij elkaar heeft gebracht, willen dat het strand zoveel mogelijk intact blijft. Jan zegt: "Wij willen juist dat dit allemaal blijft liggen, want hier zitten allerlei diertjes in en daar komen dan weer vogels op af. We ruimen handmatig alles op wat er niet in hoort, en de rest laten we liggen. Zo bevorderen we de biodiversiteit van het strand."

Anne Los, boswachter bij Natuurmonumenten, deelt haar trots over de inspanningen op de Groene Stranden: "Telkens wanneer je hier komt, is het gewoon weer anders. De duinen veranderen, er ontstaan nieuwe duinen en het gebied groeit letterlijk nog steeds. We zijn ontzettend trots op dit gebied omdat het een uniek plekje is op Goeree-Overflakkee, met zoveel rust en ruimte dat je dat niet overal meer ziet." De stranden bieden een veilige haven voor vogels en andere dieren die hier hun thuis vinden. Anne vindt dat we als bezoekers van het gebied moeten beseffen dat we ons moeten aanpassen en daarom sommige gebieden moeten afsluiten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Een onderdeel van het Groene Strand is dan ook de afsluiting van het gebied van 15 maart tot en met 15 augustus, zodat vogels de ruimte krijgen om hun jongen groot te brengen.

Marcel Brevée, voorzitter van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee, is een ware voorvechter geworden van het opruimen van zwerfvuil: "Ik doe dit iedere dag, weer of geen weer. Voor mij is het inmiddels een enorme verslaving. Als ik het zie liggen, kan ik het niet laten liggen." Op Goeree-Overflakkee ruimen ongeveer 200 vrijwilligers, zoals Marcel, wekelijks, soms zelfs dagelijks, rotzooi op. Marcel: "Het gebied rond de vuurtoren, het gebied waar ik het liefste kom, dat is sinds kort een Groen Strand. Je kunt er kilometers lopen zonder iemand tegen te komen, behalve een zeehond die het water inkruipt. Daar geniet ik van. En dan kom je terug met een zak afval, en dat is dan weer uit de natuur. Het is overal goed voor. Dat vind ik geweldig."

Dankzij de onvermoeibare inzet van de vrijwilligers en de samenwerking met diverse organisaties zijn de Groene Strand Wimpels behaald op Goeree-Overflakkee. Door hun toewijding wordt de prachtige natuur en biodiversiteit van de stranden op Goeree-Overflakkee behouden.



Door Arjan Huizer