30% tussentijdse opkomst stemming Stad Aardgasvrij

Na de eerste week van de stemming over het Stad Aardgasvrij-project heeft 30% van de inwoners en ondernemers in Stad aan 't Haringvliet met een aardgasaansluiting hun stem uitgebracht. Vooral tijdens de Open Dag op zaterdag 10 juni 2023 in en rondom 't Trefpunt was er een grote opkomst en werd er volgens gemeente Goeree-Overflakkee volop gestemd.

Laurens Huizer, één van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij: "We zijn blij dat ondanks het warme weer toch veel dorpsgenoten aanwezig waren tijdens de Open Dag.”

De Tafelaars, een inwonersinitiatief, organiseerden deze dag speciaal voor de dorpsgenoten die nog vragen hadden over het project. Ongeveer 70 inwoners bezochten de Open Dag. Op de informatiemarkt hadden inwoners de mogelijkheid om in gesprek te gaan met organisaties zoals Essent, Oost West Wonen, het Energieloket Goeree-Overflakkee en Stedin. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was ook aanwezig om vragen te beantwoorden over veiligheid. Voor vragen met betrekking tot waterstof cv-ketels konden de inwoners terecht bij Nefit-Bosch.

Voor de jongere bezoekers waren er spelletjes en stond er een springkussen. Daarnaast was er een foto-expositie over vroegere energietransities en konden mensen een ritje maken in een waterstofauto.

Huizer: “Het was een warme, maar gezellige en informatieve dag waarop we op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek zijn gegaan. Dit laat zien dat veel inwoners van Stad betrokken zijn bij het project."

Het is nog steeds mogelijk om te stemmen tot en met 30 juni voor iedereen met een aardgasaansluiting in Stad aan 't Haringvliet. Als minstens 70% voor een aardgasvrij dorp stemt vanaf 2025, zal het projectteam doorgaan met het uitwerken van het plan om collectief over te stappen op groene waterstof. Woning- en pandeigenaren hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen elektrische oplossing. Stemmen kan op verschillende locaties. Iedere woensdag van 13:00 tot 20:00 uur, vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 20:00 uur is het stembureau in 't Trefpunt geopend. Ook is stemmen vanuit huis mogelijk. Dit gebeurt op afspraak. Tot slot rijdt de GO-bus de laatste twee weken in het dorp rond als mobiel stemlokaal. Meer informatie? Ga dan naar www.stadaardgasvrij.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws