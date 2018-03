75 miljoen voor schoner Grevelingenmeer

Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steekt het kabinet extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken. Voor het Grevelingenmeer wordt € 75 miljoen ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst waardoor de natuur zich herstelt.

Nadat de Grevelingen in de jaren zeventig volledig werd afgesloten van de Noordzee is het natuurlijke ecosysteem aangetast en bevat het water te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven. Er zijn sindsdien projecten geweest om de waterkwaliteit te verbeteren, maar die bleken nog onvoldoende. Juist door deze nieuwe ingreep en aanvullende maatregelen zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, wordt het ecosysteem weer volledig hersteld.

Grevelingenmeer

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) sturen woensdag 7 maart 2018 een brief naar de Tweede Kamer over hun investeringen in water en natuur. Donderdag bezoeken zij samen het Grevelingenmeer om zich door betrokkenen in de regio te laten informeren over het werk dat op stapel staat. Met de provincie wordt nog onderzocht of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdecentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed.

Minister van Nieuwenhuizen: "We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen. Met maatregelen die eb en vloed mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in de Grevelingen en verbeteren we de biodiversiteit."

Minister Schouten: "Natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De doorlaat in de Brouwersdam en het kwelderproject in Eems-Dollard zijn hier goede voorbeelden van. Samen met de regio gaan wij Nederlandse natuur en water projecten verder uitwerken. In de toekomst hebben wij een rijke natuur in de grote wateren waar iedereen van kan genieten en waar ruimte is voor recreatie en visserij."

Aanpak waterkwaliteit en natuur

Het kabinet heeft 275 miljoen euro uitgetrokken voor verbeteringen. Naast het op peil brengen van de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen en de Eems-Dollard, wordt ook geïnvesteerd in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen.