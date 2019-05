8e Tulpenwandeltocht schenkt ruim € 8.500,

Met 4 wandelroutes, 1 fiets- en scootmobielroute, maar liefst 2033 deelnemers, 1.000 bossen tulpen, 900 pannenkoeken uit Stad, 58 vrijwilligers en bijna 40 sponsoren was de Tulpenwandeltoch op 20 april 2019 een zeer geslaagd, zonnig en muzikaal evenement.

Dinsdagavond 21 mei 2019 vond de uitreiking van de cheques aan de goede doelen van de Tulpenwandeltocht plaats in het inmiddels vertrouwde en schitterende gebouw 'De Doele' in Sommelsdijk. Het was een gezellige drukte met sponsoren, bestuurders, vrijwilligers, mensen van de pers en vertegenwoordigers van een aantal stempelposten.

Na een kort welkomstwoord schetst André Groenendijk de activiteiten en ervaringen van de organisatie van eind 2018 tot heden. Vervolgens was het de beurt aan Wethouder Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee om de cheques uit te reiken.

Vertegenwoordigers van de vier hoofddoelen van dit jaar, KNRM GO, de Ouddorpse Reddingsbrigade, de Zonnebloem GO en de kinderafdeling van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland, namen hun cheques in ontvangst. Allen ontvingen maar liefst € 1.500,-. Eveneens ontvingen het Streekmuseum GO, Rode Kruis GO, Modelvliegclub SDGO, Muziekvereniging Apollo, Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo, Gerard Razenberg Stichting, Flakkees Piratenkoor, Shantykoor Op Volle Kracht, Stichting GO Mobiel een mooie bijdrage. Er werden nog nooit zoveel cheques uitgereikt als dit jaar, maar liefst 13 goede doelen werden blij gemaakt met een mooie gift. De goede doelen gaven aan zeer verheugd te zijn met de gift en deze nuttig te besteden.

Achtereenvolgens werd, net als vorig jaar, de prijs uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd. Zij ontvingen van de gemeente Goeree-Overflakkee een overnachting cadeau in de beachlodges van het Zeil-en Surfcentrum Brouwersdam.

De organisatie bedankt alle meewerkende instellingen, sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk de vele enthousiaste deelnemers. Opnieuw is gebleken dat bloeiende tulpenvelden een prachtig en krachtig product zijn om Goeree-Overflakkee nog meer op de kaart te zetten in binnen– en buitenland. Blijkende uit het feit dat de tocht, naast de trouwe schare Flakkeese deelnemers, zelfs deelnemers uit Canada trok.

De tulpenwandeltocht verbindt natuur, cultuur en sportief bezig zijn. Het motto spreekt voor zich "samen kunnen we veel!".

Eind dit jaar starten de voorbereidingen voor de 9e editie van deze mooie Tulpenwandeltocht en de organisatie hoopt ook volgend jaar weer op uw deelname te mogen rekenen. Zet zaterdag 18 april 2020 alvast in uw agenda.