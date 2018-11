Aanpassingen aan duikwrak Le Serpent in Grevelingen

In juli 2018 gaf Staatsbosbeheer een negatief duikadvies voor het duikwrak Le Serpent in de Grevelingen. Naar aanleiding van een duikincident is zorgvuldig en met verschillende belanghebbenden bekeken of de veiligheid van het scheepswrak verbeterd zou kunnen worden of dat volledige of gedeeltelijke afsluiting wenselijk is. Om het duikobject in de toekomst te kunnen behouden neemt Staatsbosbeheer extra maatregelen en mogen duikers in 2019 weer in het wrak duiken.

Extra aanpassingen

Naar aanleiding van een duikincident eerder in het jaar is gekeken naar de veiligheid van het scheepswrak. De ruimtes in het wrak kunnen onoverzichtelijk zijn en het zicht, mede door opdwarrelend sediment, in het achterste gedeelte van het wrak is beperkt. Staatsbosbeheer heeft, mede op basis van diverse gesprekken met externe partijen, besloten om extra maatregelen te nemen. De te nemen maatregelen zijn: het permanent afsluiten van het voor- en achterruim en het aanleggen van een extra duik- en begeleidingslijn door de twee grote ruimen in het centrale deel van het wrak. Met deze aanpassingen worden donkere ruimtes permanent afgesloten en kan de duiker beter geleid uit het toegankelijk deel van het wrak komen, bijvoorbeeld als de duiker ongepland in het wrak komt. Bij de duiksteiger wordt de informatievoorziening vervangen. Er komt een informatiebord met alleen de duikregels voor het wrak, alle overige informatie zal worden verwijderd, zodat de duikregels meer opvallen. Het streven is om alle maatregelen voor het komende recreatieseizoen uitgevoerd te hebben, zodat de duikers dan weer kunnen duiken in het wrak.

Duiken in de Grevelingen

Staatsbosbeheer is sinds 1 januari 2018 eigenaar en beheerder van drie scheepswrakken in de Grevelingen, waaronder Le Serpent. Het betonnen, zestig meter lange schip is in 2011 afgezonken in de Grevelingen. In Zeeland is het duikwrak voor zowel nationale als internationale duikers een bijzonder duikobject. Vanwege de diepte waarop het wrak ligt, op circa 28 meter, is Le Serpent een duikobject specifiek voor de geoefende duiker. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken, de Rat (op 12 meter diepte) en de Zeehond (op 10 m diepte) en tal van andere mooie duiklocaties. Hiervoor geldt het negatieve duikadvies niet.