Aanrijding tussen auto en scooter bij Sommelsdijk

Op de N215 Staverseweg bij Sommelsdijk heeft donderdag 10 september 2020 een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Het incident gebeurde omstreeks 16:50 uur ter hoogte van de kruising N215 met de Dorpsweg. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en heeft de scooterrijder overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Het verkeer op de N215 heeft enige tijd hinder ondervonden van het ongeval. Tweeten Previous Next

