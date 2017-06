Aanrijding tussen touringcar en personenauto

Op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge is vrijdagavond 2 juni 2017 een ongeval gebeurd met een touringcar en een personenauto. Ter hoogte van de Vroonweg botsten de twee voertuigen op elkaar. De bestuurder van de personenauto is behandeld door ambulancepersoneel. In de touringcar zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Tweeten Previous Next De bestuurder van de personenauto is behandeld door ambulancepersoneel. In de touringcar zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers.

