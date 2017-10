Aardappelhandelaar zoekt vrouw van zijn dromen

Piet Lodder (65) uit Sommelsdijk weet het zeker: het meisje waar hij al sinds de 4e klas graag naar kijkt, is voor hem voorbeschikt. Maar tot zijn verdriet heeft hij haar hart nooit gewonnen. Met een zeer opmerkelijke advertentie hoopt hij de vrouw van zijn dromen alsnog te strikken.

Het lijkt een gewone vacature in de plaatselijke krant. 'Voor de herstart van ons bedrijf zoeken wij een vrouwelijke meewerkend directeur.' De Sommelsdijkse Aardappelhandel zoekt een vrouw met de volgende vereisten: intelligent, zakelijk, nuchter, doortastend, humoristisch en zorgzaam. Wie de plat Flakkeese tekst eronder leest, ontdekt dat de aardappelhandel eigenlijk al een vrouw op het oog heeft. De vrouw wordt namelijk persoonlijk aangeschreven: "K zou ma komme, k hawe waark voor je. Me gaen saeme zaken doewe…"

Contactadvertentie

En zo blijkt de ogenschijnlijk normale vacature ineens een opmerkelijke contactadvertentie. Piet Lodder zelf geeft uitsluitsel. "Ik ben een alleenstaande man van 65 jaar en ben al vanaf de lagere school gek op haar. We zaten in dezelfde klas op de School met de Bijbel in Sommelsdijk. Ze heeft een mooie schaterlach, maar kan ook ernstig kijken. Een schoolfoto uit die tijd heb ik jaren lang in mijn portemonnee meegedragen. Ze heeft helaas mijn liefde nooit beantwoord. Maar ze is ook nooit getrouwd geweest. En oude liefde roest niet, dus hoop ik op deze manier alsnog haar belangstelling te wekken."

Lodder heeft de advertentie niet alleen in Groot Goeree-Overflakkee geplaatst, maar ook in een lokale krant in Doorwerth, Gelderland. Daar is ze naartoe verhuisd, heeft hij via-via begrepen. Haar adres heeft hij niet. Het contact is op een gegeven moment verbroken. "Ik heb haar nog wel eens in Hellevoetsluis opgezocht, waar ze destijds woonde. Toen ik haar na het bezoek een plant gaf hoorde ik iets warms voor mij in haar stem. Ik heb haar twee keer om haar hand gevraagd, maar ze hield de boot af. Ik denk dat ze benauwd voor me is."

Ziekte

De Sommelsdijker is later nog wel getrouwd geweest met een andere vrouw, maar dat huwelijk liep mis. Lodder raakte psychisch in de knoop en bleef jarenlang ziek thuis. Contact met de vrouw zocht hij niet meer en zo raakte ze uit beeld. "Ik wilde haar niet met mijn ziekte belasten." Dankzij therapie voelt hij zich een ander mens en wil hij alsnog iets van het leven maken. Hij is recent een aardappelhandel gestart en wil die leiden met zijn allerliefste aan zijn zij. "Ik ben altijd administrateur geweest maar ben ook een buitenmens. Het boerenbloed stroomt door mijn lijf, dat komt er nu pas uit. Ze komt ook uit een boerennest en heeft een goed verstand. Ze heeft in een winkel gestaan en de opleiding verpleegkunde gevolgd. Dan ben je een aanpakker en doorzetter. Ik denk dat we een goed stel zijn voor deze aardappelhandel."

Woensdag staat Piet Lodder voor het eerst met een kraam met aardappelen op de markt in Sommelsdijk. Hij heeft al twee oranje overalls gekocht, één voor hem en één voor haar. Oranje moest het zijn, want ze is koningsgezind, weet Piet.