Ammy van der Weide van Wezel kanshebber Passieprijs

De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.

Inwoners kiezen voor Ammy

De vrijwilliger met de meeste inwonersstemmen (347 van de 556 stemmen) is Ammy van der Weide van Wezel. Zij is als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt zij kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Mevrouw Van der Weide staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en dieren (geiten, kippen en konijnen) van Nieuw Rijsenburgh. Ze maakt graag een praatje met de bewoners en helpt bij grote activiteiten, zoals het optreden van koren in de avond of bloemschikken op woensdagmiddag. Ook bij Goed voor Goed is zij dagelijks te vinden.

Lokale vrijwilligersorganisaties voorgedragen

De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. De meeste inwonersstemmen gingen naar Goed voor Goed. Goed voor Goed is een dagbesteding waar mensen met zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking werken onder het motto: iedereen is gelijk!

Waardering en erkenning

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zet de gemeente Goeree-Overflakkee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. Wethouder Gerrit de Jong: "Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder deze mensen zag de samenleving op Goeree-Overflakkee er heel anders uit. We kunnen helaas niet alle vrijwilligers voordragen, maar de gemeente geeft ook op andere manieren een blijk van dank, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Vrijwilligersevenement."

Meer dan handen vrijwilligersprijzen

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de VNG. De organisatie is in handen van Movisie.

Uitreiking prijzen

Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.