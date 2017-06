Auto in lichterlaaie bij windkracht 7

De brandweer moest dinsdagavond 6 juni 2017 omstreeks 21:20 uur uitrukken voor een voertuigbrand. Aan de Oostplaatseweg bij MSV & AV Flakkee stond een auto in lichterlaaie. De brand woedde hevig maar werd snel in de kiem gesmoord door de brandweerlieden. Van de auto is weinig meer over.