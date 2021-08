Auto met twee kinderen in de sloot

Zaterdagmiddag 28 augustus 2021 is er op de Langeweg in Oude-Tonge een eenzijdig ongeval gebeurd. Volgens een politiewoordvoerder was de bestuurder van een personenauto even afgeleid en reed toen met zijn voertuig een sloot in. Naast de bestuurder zaten er ook twee kinderen in de auto.

Het voertuig belandde op z’n kant in de sloot. Gelukkig stond er nagenoeg geen water in de sloot. Omstanders snelden de slachtoffers te hulp en haalden de bestuurder en de twee kinderen uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft het drietal ter plaatse nagekeken en constateerde dat men niet gewond is geraakt.