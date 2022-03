Auto te water in Middelharnis

Donderdagmiddag 17 maart 2022 is rond 13:30 uur een auto te water geraakt aan de Zuidelijke Randweg bij de kruising met de Doetichemsestraat in Middelharnis. Een personenauto is in aanraking gekomen met een vrachtwagen waarna de auto in het naastgelegen water belandde.

Omstanders hebben de persoon uit het voertuig gehaald waarna het slachtoffer behandeld kon worden in de ambulance. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond en kon later zijn weg weer vervolgen.