Auto tegen boom bij Stad aan ‘t Haringvliet

Op de Tilsedijk tussen Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel heeft zaterdag 19 augustus 2017 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten werden hiervoor omstreeks 18:00 uur opgeroepen. Volgens de politie had de bestuurder net de Omloop van Goeree-Overflakkee uitgelopen.

Dat autorijden na het bewandelen van de Omloop (110 km) niet altijd even verstandig is, kwam de bestuurder achter. Ondanks dat hij een slaapplaats had geregeld in Den Bommel is hij hier niet aangekomen. De man viel tijdens het rijden in slaap op de Tilsedijk en reed frontaal op een boom. De man is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis in Dirksland. Gelukkig bleek het letsel mee te vallen.