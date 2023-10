Belangrijke stap gezet voor realisatie van 14 zorgappartementen

Voor de realisatie van 14 zorgappartementen in Dirksland is een mijlpaal bereikt waarmee een belangrijke stap wordt gezet. Op 21 september 2023 ondertekenden woningcorporatie Oost West Wonen en bouwbedrijf J.P. van Eesteren de aannemingsovereenkomst. Daarnaast ondertekenden Oost West Wonen en zorgorganisatie De Zeeuwse Gronden de samenwerkingsovereenkomst. De werkzaamheden aan het bestaande gebouw gaan binnenkort van start.

Volgens de huidige planning zullen de toekomstige bewoners er medio 2024 hun intrek nemen. De komende periode start J.P. van Eesteren met het aanpassen van de huidige indeling van het gebouw, waarna de bestaande technische installaties verwijderd worden. Met de nieuwe installaties wordt het gebouw volledig gasloos.

Kleinschalig beschermd wonen-concept

Met de realisatie van deze appartementen vergroot Oost West Wonen in samenwerking met De Zeeuwse Gronden het aanbod van beschermde woonvormen op Goeree-Overflakkee. Iets waar op Goeree-Overflakkee nog nadrukkelijk behoefte aan bestaat. Het ontwerp voor de appartementen is gemaakt door Born Architecten. Het bestaande gebouw aan de Akelei, voorheen voor cliënten van Sjaloom Zorg, wordt verbouwd zodat het geschikt is voor een kleinschalig beschermd wonen-concept. Veertien cliënten met een psychiatrische ziekte krijgen de beschikking over een eigen appartement en kunnen elkaar daarnaast treffen in gemeenschappelijke ruimten.

Vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne, hebben tot voor kort Oekraïense vluchtelingen op deze locatie gewoond. Hierdoor vinden de renovatie en oplevering later plaats dan gepland.

“Dit project past goed bij ons als gespecialiseerd verbouwingsteam van J.P. van Eesteren. We zijn gewend aan werken in bewoonde omgevingen en begrijpen hoe belangrijk het is om je als gast te gedragen in de buurt waar je bezig bent. Omwonenden kunnen er op rekenen dat we er alles aan doen om overlast tijdens de bouw te beperken. Onze deuren staan altijd open voor de buurt. Kom gerust langs als je iets wilt weten over de bouw. We streven naar een vlot proces met een maximale bouwtijd van één jaar, zodat Elkersweide snel klaar is voor de nieuwe bewoners.” – André Noorlander, vestigingsmanager Verbouw, Onderhoud en Renovatie Rotterdam bij J.P. van Eesteren.

“Zeeuwse Gronden zet met deze woonlocatie haar eerste stap buiten Zeeland, een bijzonder moment. We komen hiermee tegemoet aan de nadrukkelijke behoefte van cliënten en familieleden uit de regio aan een kleinschalige, drugsvrije beschermde woonvorm voor mensen met een psychiatrische ziekte.” - Hanna Laport – bestuurder van Zeeuwse Gronden

“We willen iedereen een thuis bieden op Goeree-Overflakkee. We vinden het belangrijk dat de kwetsbare groepen die langdurige zorg en begeleiding nodig hebben, ook wonen in een veilige voorziening, middenin de samenleving. Door samen te werken met Zeeuwse Gronden zorgen we ervoor dat 14 cliënten beschermd kunnen gaan wonen in Dirksland, dichtbij hun familieleden.” – Marleen van de Kamp, directeur- bestuurder van Oost West Wonen.

Op de foto v.l.n.r.: Fred Mosselman (projectmanager Verbouw, Onderhoud en Renovatie Rotterdam J.P. van Eesteren), André Noorlander (vestigingsmanager Verbouw, Onderhoud en Renovatie Rotterdam J.P. van Eesteren), Maarten Blanke (projectleider Vastgoed Oost West Wonen), Marleen van de Kamp (directeur-bestuurder Oost West Wonen), Kees van Dam (manager vastgoed Oost West Wonen)



Door Internetredactie FlakkeeNieuws