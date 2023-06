Bescherm je huisdieren tegen oververhitting tijdens tropische temperaturen

Het was een tropisch weekend op Goeree-Overflakkee en de rest van het land. Vandaag en de komende dagen wordt het iets minder warm maar het gevaar voor oververhitting blijft bestaan. Terwijl we allemaal op zoek zijn naar manieren om af te koelen, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het welzijn van huisdieren in deze hitte.

Honden, katten, konijnen en zelfs landbouwdieren hebben extra zorg en bescherming nodig om oververhitting te voorkomen. Hier zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat onze trouwe viervoeters en andere dieren veilig en koel blijven tijdens deze warme dagen.

Voor honden is het belangrijk om te weten dat ze niet kunnen zweten zoals mensen dat doen. Ze raken warmte kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Op hete dagen is het daarom af te raden om met de hond te fietsen en hem zeker niet in de auto achter te laten. De temperatuur in een auto kan in slechts een half uur oplopen tot 50 graden, waardoor de hond in gevaarlijke situaties terecht kan komen. Zorg in plaats daarvan voor schaduw, vers drinkwater en vermijd activiteiten op het heetst van de dag. Speciale koelmatten en koelhalsbanden kunnen ook helpen, en als je hond van water houdt, laat hem dan lekker zwemmen of nat worden onder de tuinsproeier.

Katten kunnen iets beter tegen de hitte, maar ook zij hebben behoefte aan schaduw en voldoende drinkwater. Let op tekenen van oververhitting, zoals hijgen, sloomheid en verlies van eetlust. Gebruik geen ijskoud water om de kat af te koelen.

Heb je konijnen of andere vergelijkbare dieren? Zorg ervoor dat hokken niet in direct zonlicht staan en bied extra vocht en verkoeling aan door groente te geven en een koele ondergrond zoals gras aan te bieden.

Ook landbouwdieren hebben last van de hitte. Zorg voor schaduw en vers drinkwater voor dieren zoals schapen, koeien, paarden en geiten. Vogels in de tuin kunnen genieten van een vogelbadje om af te koelen.

Geniet van het zomerweer op Goeree-Overflakkee, maar houd je hoofd koel en neem de nodige voorzorgsmaatregelen voor je huisdieren en andere dieren tijdens deze warme dagen.



Door Fryda van der Velde