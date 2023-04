Bewoners met geweld overvallen in hun woning

Een gezin is dinsdagochtend 4 april 2023 vroeg in hun woning in Melissant overvallen. Drie mannen stonden rond 03:15 uur opeens in de woning terwijl het gezin lag te slapen. Na een worsteling hebben de drie verdachten onder bedreiging van een vuurwapen waardevolle spullen uit het huis meegenomen.

De vader en moeder van het gezin schrokken rond 03:15 uur wakker van herrie in hun woning aan de Beukelaar in Melissant. Opeens stonden er drie mannen in hun woning. De vader raakte met de mannen in gevecht. Ook de moeder van het gezin kreeg klappen. De vader en moeder liepen hierbij lichte verwondingen op. De drie verdachten dreigden met een vuurwapen. Even later gingen zij er met waardevolle spullen uit de woning vandoor. De twee in het huis aanwezige kinderen raakten niet gewond.

De politie hield vannacht direct een zoekactie in de omgeving. Daar zijn twee mannen bij aangehouden, maar uit nader onderzoek bleken dit niet de verdachten te zijn. Zij zijn vervolgens heen gezonden.

Het overvallenteam van de eenheid Rotterdam heeft een onderzoek ingesteld. Heeft u informatie of beelden die voor dit onderzoek van belang kunnen zijn, bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. via 0800-7000.