Bewoonster Nieuw Rijsenburgh opent eigen tentoonstelling

Vrijdagmiddag 10 november 2017 onthulde mevrouw P.M. Visser - Arensman onder grote belangstelling haar beeldhouwwerk op haar woonlocatie Nieuw Rijsenburgh.

"Ik word er verlegen van, al die mensen..." glimlacht mevrouw Visser. Omringd door haar echtgenoot, kinderen, familie, belangstellenden en vrijwilligers waarmee ze voorheen in de bibliotheek van Nieuw Rijsenburgh samenwerkte, trok ze trots de strik los van de ingepakte vitrinekast waar haar kunstwerken in te zien zijn.

Mevrouw (Nella) Visser heeft jarenlang met haar vriendin Janny Boogert mooie kunstwerken gebeeldhouwd. Zij startten samen met een cursus boetseren met zelfhardende klei. De hobby groeide uit tot beeldhouwen met steen, albast en speksteen. "We deden dit in de keuken bij Nelly", vertelt Janny. "Je begrijpt dat dit een stoffige boel was. We beleefden samen veel plezier en hadden veel lol". Om inspiratie op te doen en natuurlijk ook voor de gezelligheid, bezochten ze regelmatig de Kunstschouw in Zeeland.

Toen mevrouw Visser in Nieuw Rijsenburgh kwam wonen, bracht ze eigen spulletjes mee om zich thuis te voelen. Medewerkers van de woongroep waren enthousiast over de mooie zelfgemaakte beelden. Zo ontstond het idee om te exposeren in de vitrine van Stichting Podium die in de hal van Nieuw Rijsenburgh staat.

Stichting Podium Goeree-Overflakkee - vitrineproject

Op meer dan 20 locaties op Goeree-Overflakkee, waaronder de vier woonzorglocaties van CuraMare, zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers voor wisselende exposities. De vitrines met verrassende exposities bieden een podium voor kunstenaars, historisch erfgoed en verzamelaars. De exposities zijn gratis te bekijken.