Bewustwording op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen in Nederland slachtoffer van ouderenmishandeling, een zorgwekkend aantal. Ouderenmishandeling kan vele vormen aannemen en treft mensen uit diverse achtergronden. Om bewustzijn te creëren en actie te ondernemen, is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling in het leven geroepen. Vandaag, op 15 juni 2023, is het weer zover.

Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling wordt wereldwijd aandacht besteed aan deze vorm van huiselijk geweld. Onder ouderenmishandeling vallen lichamelijk geweld, financiële uitbuiting en geestelijke mishandeling. Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling, waarbij ouderen slachtoffer worden van ongeoorloofd gebruik van hun geld of bezittingen.

Een gebrek aan controle en de afhankelijkheid van mantelzorgers vergroten de kwetsbaarheid van ouderen. Schaamte en het ontbreken van een sociaal netwerk spelen ook een rol bij het onopgemerkt blijven van financieel misbruik. Om dit tegen te gaan, is het belangrijk om bewustzijn te vergroten en de nodige maatregelen te nemen. Zorgorganisatie CuraMare op Goeree-Overflakkee werkt actief aan het vergroten van bewustzijn. Zo worden medewerkers en vrijwilligers aangespoord om niet weg te kijken en signalen door te geven. Men wordt ook aangemoedigd om de Meldcode App te downloaden. Deze app helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of ouder-/kindermishandeling.

Als u vermoedt dat er sprake is van ouderenmishandeling, zijn er verschillende stappen die u kunt nemen en instanties die u kunnen helpen. Hier zijn enkele suggesties:

1. Let op signalen: Houd het gedrag van uw naaste in de gaten. Terugdeinzen voor oogcontact of fysieke aanraking, overdreven druk of juist overdreven rustig gedrag kunnen tekenen zijn van mogelijke ouderenmishandeling. U kunt meer signalen vinden op websites zoals ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

2. Melding maken en advies vragen: Als u vermoedens heeft van ouderenmishandeling, kunt u contact opnemen met instanties zoals Veilig Thuis. Zij kunnen u advies geven over hoe u het beste kunt handelen en bieden ondersteuning bij het melden van de situatie. Op de website van Veilig Thuis is meer informatie te vinden: www.veiligthuis.nl. Of bel met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800 2000.

3. Bij de gemeente Goeree-Overflakkee is de informatiemap "Financieel Veilig, voor nu en later" verkrijgbaar. U kunt de map ophalen bij de klantenbalie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.



Door Fryda van der Velde