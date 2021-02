Bibliotheek schenkt prentenboek van het jaar aan Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Op dinsdag 26 januari 2021 ontvingen pedagogisch medewerker Ilonka Verschoor en zorgcoördinator Petra Knöps van de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis drie exemplaren van het prentenboek van het jaar uit handen van leesconsulent Dorien ’t Jong.

Prentenboek "Coco kan het!" is verkozen tot prentenboek van het jaar en staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Dorien 't Jong vertelt: "Boeken kunnen zoveel brengen, ze bieden niet alleen troost, maar helpen ook om lastige zaken simpel uit te leggen. Bij de kinderafdeling van het ziekenhuis is dat, zeker bij jonge kinderen, een mooi hulpmiddel. Coco kan het! gaat over angsten overwinnen en nieuwe dingen durven. Dat past dus goed bij de kinderafdeling. Ook kan een verhaal, als je het meerdere keren vertelt, ervoor zorgen dat een kind zich veilig voelt. Reden genoeg om dit mooie boek te schenken!"

Voorlezen kalmeert en verlaagt stress bij kinderen

In het ziekenhuis gebruiken de pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling verschillende manieren om kinderen te helpen in de verwerking van hun verblijf op de afdeling. Ilonka Verschoor, pedagogisch medewerker: "Een ingreep of behandeling kan voor een kind een traumatische ervaring zijn. Om ervoor te zorgen dat de behandeling veilig voelt voor een kind, zetten we verschillende middelen in, zoals bellenblaas of speelgoed, maar ook het vertellen van verhalen én voorlezen. Voorlezen kan helpen om een kind op het gemak te stellen en geeft het afleiding van eventuele pijn. Ook kan het helpen de ervaring te begrijpen en te verwerken. Daarnaast kalmeert luisteren naar een verhaal en vermindert het stress. We gebruiken voorlezen dus vaak op de afdeling, zeker bij jongere kinderen."

Het prentenboek in de bibliotheek

Coco kan het! is een prachtig geïllustreerd prentenboek van Loes Riphagen. Het verhaal gaat over de kleine Coco; Het is een grote dag voor haar. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Coco is een verhaal over durf en je grenzen verleggen. Dit prentenboek kan geleend worden bij de bibliotheek en op dit moment staan er op de website van de bibliotheek meerdere knutsel-, teken- en dansfilmpjes over Coco om samen met jonge kinderen aan de slag te gaan.