Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een schorpioen op je hand gehad? Dit zou zomaar kunnen bij Faunapark Flakkee. Om 11:00 uur, 13:00 uur en om 15:00 uur zal Cheyenne van CvC Exotics je wegwijs maken in de bijzondere wereld van reptielen. Tussendoor kun je natuurlijk allerlei vragen stellen en misschien wel op de foto gaan met de dieren. Op het park zijn de afgelopen periode diverse dieren geboren, onder andere zilvervosjes, stinkdieren, eekhoorntjes en nog veel meer. Het park is geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Pinnen is helaas niet mogelijk. Voor meer informatie kijk op Tweeten Het park is geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Pinnen is helaas niet mogelijk. Voor meer informatie kijk op www.faunaparkflakkee.nl of op Facebook.

