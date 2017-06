De onweersbui die aan het einde van donderdagmiddag 22 juni 2017 over Goeree-Overflakkee trok heeft geresulteerd in een gebouwbrand aan de Havelozeweg in Dirksland. In de nok van een nieuwbouwwoning sloeg de bliksem in.

De bewoners waren erg geschrokken maar konden zich in veiligheid brengen. Brandweerlieden waren snel ter plaatse en bestreden in de stromende regen de brand. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.