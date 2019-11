In een loods van een polyesterbedrijf in Ouddorp heeft vrijdagavond 22 november 2019 korte tijd brand gewoed. Omstreeks 20:50 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloegen de vlammen toen al uit het dak.

In de loods was een ventilator in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.