Brand op bouwplaats Middelharnis

De brandweer is woensdagavond 29 maart 2023 uitgerukt voor een brand aan de Buitenring in Middelharnis. Op een bouwplaats stonden isolatieplaten in brand. Brandweerlieden konden de brand snel blussen en hebben erger weten te voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.