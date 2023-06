Brandrisico's deze zomer: bescherm de natuur op Goeree-Overflakkee

Bijna alle natuurbranden vinden hun oorsprong in menselijke activiteiten. Zelfs een nonchalant weggegooide sigarettenpeuk, een hete uitlaat van een auto in hoog gras of een achtergelaten stuk glas kunnen al voldoende zijn om een verwoestende brand in een natuurgebied te veroorzaken. Vooral tijdens droge periodes verspreidt een natuurbrand zich razendsnel.

Goeree-Overflakkee is een gemeente met overvloedige natuur, duinen en stranden, en het is belangrijk dat we deze gebieden koesteren. Tijdens droge periodes de afgelopen periode ontstaan natuurbranden snel en vrijwel altijd door menselijk handelen. Ze verspreiden zich razendsnel en richten enorme schade aan.

Een natuurbrand met verwoestende gevolgen kan snel ontstaan. Het achterlaten van glas fungeert als een vergrootglas wanneer de zon erop schijnt, en het weggooien van een sigarettenpeuk in het gras langs de weg kan een enorme brand veroorzaken. Bovendien weten veel mensen niet dat het parkeren van een auto in hoog gras, met een hete uitlaat, in een mum van tijd een heel natuurgebied in lichterlaaie kan zetten. Er hebben inmiddels op Goeree-Overflakkee alweer verschillende berm- en natuurbrandjes plaatsgevonden. Burgemeester Ada Grootenboer heeft haar bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat een natuurbrand ook een recreatieterrein kan bereiken en tot slachtoffers kan leiden.

Jan Tuns van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat nauw in contact met de burgemeesters in de regio. Samen moeten we voorkomen dat duinbranden ontstaan en als ze toch uitbreken, moeten we ze zo snel mogelijk bestrijden. Jan legt uit: "We zien dat onze zomers steeds warmer en droger worden, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Bijna alle natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van hun gedrag, en daar willen we verandering in brengen."

Neem jouw verantwoordelijkheid en bescherm de kostbare natuur op Goeree-Overflakkee tegen brandrisico's. Door bewustwording en voorzichtig handelen, kan de impact van natuurbranden worden geminimaliseerd.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws