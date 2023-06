Brandweer herdenkt omgekomen collega's tijdens herdenking

Zaterdag 17 juni 2023 vond de regionale brandweerherdenking plaats op Kazerne Olympia in Sommelsdijk. Hierbij werd stilgestaan bij de collega's die omgekomen zijn tijdens de uitvoering van hun werk. Dat het brandweerberoep niet zonder risico is, werd dit weekend opnieuw duidelijk toen twee Duitse brandweervrijwilligers om het leven kwamen bij een brand in Sankt Augustin.

Wethouder Berend Jan Bruggeman was namens de gemeente Goeree-Overflakkee bij de gelegenheid aanwezig. Hij sprak over de snel veranderende wereld en het vele nieuws wat er dagdagelijks voorbijkomt: "Juist in deze drukte en hectiek van deze wereld is het daarom goed te blijven herdenken, stil te staan en niet te vergeten". Roel Wolters, beleidsmedewerker bedrijfsvoering, was aanwezig namens de brandweer. Hij informeerde de aanwezigen dat er alles aan wordt gedaan, gezamenlijk en als Veiligheidsregio, om zo veilig mogelijk te werken. "Maar het is goed om te beseffen dat wat soms heel ver weg lijkt, ook ons direct kan treffen. We kennen allemaal de voorbeelden waarbij het net goed afloopt”. Roel gaf aan dat zo’n herdenking en een nationaal monument ook voor familieleden, vrienden en collega’s belangrijk is.

Ereteken

Dank gaat uit naar blusgroep Herkingen voor het ereteken. Daarnaast bedanket men ook clustercommandant Hans Vroegindeweij voor de organisatie van de herdenking.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws