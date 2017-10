Brandweer Nieuwe-Tonge eerste bij eilandelijke brandweerwedstrijd

Op het terrein van CZAV aan de Westhavendijk in Middelharnis werd zaterdag 14 oktober 2017 de jaarlijkse eilandelijke brandweerwedstrijd gehouden. Alle brandweerkorpsen op Goeree-Overflakkee deden mee, behalve de organiserende ploeg Olympia van Sommelsdijk/Middelharnis. Brandweer Nieuwe-Tonge werd eerste, gevolg door Ooltgensplaat als tweede en Dirksland als derde.

Het scenario

Op het terrein waren twee mensen aan het joyrijden. Een auto is daarbij tegen een gevel aangereden en in brand gevlogen. Een andere auto is tegen een trechter gereden waar op dat moment door een persoon iets uit werd gehaald via de onderkant. Dit slachtoffer kwam bekneld te zitten met haar arm en had een slagaderlijke bloeding. Een traumaheli die onderweg was kreeg motorstoring en is direct geland, de heli vloog daarna in brand. Een piloot raakte gewond.