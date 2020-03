Brief van de burgemeester voor alle kinderen

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft maandag 16 maart 2020 een brief aan alle kinderen op Goeree-Overflakkee gestuurd. Via onder andere de scholen is de brief verspreid.

Beste kinderen,



Wat een rare tijd is dit, he! Je hoort van alles over het coronavirus en zag de afgelopen week vast ook dat er opeens dingen anders waren. Je kon niet meer trainen bij je sportclub, je moest extra je handen wassen en misschien mocht je de juf of meester op school ook geen hand meer geven.



Die maatregelen – want zo noemen we dat – hebben een goede reden. We willen voorkomen dat veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis gaan.



En nu kun je ook niet meer naar school, terwijl het geen weekend en geen vakantie is. Vrij zijn is best leuk, maar dit voelt vast een beetje raar. Misschien mis je je vriendjes of vriendinnetjes, had je nog iets aan je juf of meester willen vragen of baal je dat je spreekbeurt niet door kan gaan. Dat snap ik. Dat is ook niet leuk.



Veel kinderen maken zich zorgen. Misschien jij ook. Het is inderdaad een spannende tijd. Maar weet dat je niet bang hoeft te zijn. Veel slimme mensen werken keihard om ervoor te zorgen dat straks alles weer normaal is. En dat gaat lukken. Jij helpt ook door nu even niet meer naar school te gaan. Het is beter om nu niet naar plekken te gaan waar veel mensen zijn.



En als je bang bent, praat er dan thuis over met iemand. Samen is beter dan alleen. Blijf er niet alleen mee lopen, ga niet piekeren! Dat helpt nooit.



Maar wat moet je nu de komende tijd gaan doen? Misschien kun je al voor school wat dingen doen, wat extra rekensommen maken of een moeilijk boek lezen. Dat is altijd goed natuurlijk. En misschien krijg je ook wat huiswerk van je juf of meester via bijvoorbeeld de e-mail.



Weet je wat je ook kunt doen? Misschien kun je nu even niet op bezoek bij opa en oma, maar je kunt wél bellen of een brief of tekening maken. Verzin iets leuks, dan gaan de weken snel voorbij.



Hartelijke groeten,



Ada Grootenboer-Dubbelman

Burgemeester