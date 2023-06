Burgemeester reikt Nederlanderschap uit aan 7 nieuwe inwoners

Op dinsdag 20 juni 2023 verwelkomde Goeree-Overflakkee 7 nieuwe Nederlanders. Tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie in het gemeentehuis overhandigde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de besluiten van Nederlanderschap aan 3 volwassenen en 4 kinderen.

De genaturaliseerde inwoners van Goeree-Overflakkee komen uit Marokko, Thailand en uit de Verenigde Staten. Na een gesprek over de vrijheden, rechten én plichten van het Nederlanderschap, legden de (volwassen) inwoners de verplichte verklaring van verbondenheid af. De kinderen hoefden die verklaring niet af te leggen. Bij de aanvraag voor Nederlanderschap van de moeders zijn de kinderen gelijk meegenomen.

De ceremonie is een feestelijk moment, ook omdat het de laatste stap is in het naturalisatietraject dat de volwassenen hebben gevolgd. Daarin leerden ze onder andere de Nederlandse taal. Met de Nederlandse nationaliteit krijgen de nieuwe Nederlanders het recht om te stemmen, politiek actief te zijn, te wonen en te werken in Europese landen en hulp te vragen bij Nederlandse ambassades in het buitenland.

De nieuwe Nederlanders gingen na afloop naar huis met een mooie bos bloemen en de Nederlandse vlag.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws