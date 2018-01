Chalet in brand bij Fort Prins Frederik

In Ooltgensplaat heeft donderdagavond 4 januari 2018 een chalet in brand gestaan. De chalet stond op het terrein van Fort Prins Frederik. Om de brand goed te kunnen bestrijden kwam de brandweer met meerdere eenheden ter plaatse. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend. Tweeten Previous Next

