Chinook helikopter maakt buitenlandingen op Goeree-Overflakkee

Op vrijdagmiddag 9 juni 2023 zal een indrukwekkende Chinook helikopter een reeks buitenlandingen uitvoeren in de omgeving van Rotterdam en gemeente Goeree-Overflakkee. Deze bijzondere oefening stelt de bemanning in staat te trainen op het landen op niet-standaard landingslocaties.

De buitenlandingen vinden plaats als onderdeel van een speciale training, waarbij de piloten en bemanning zich voorbereiden op diverse scenario's die zich kunnen voordoen tijdens noodsituaties of humanitaire operaties. Door te trainen op het landen op onconventionele plekken, zoals open velden, industrieterreinen of stedelijke omgevingen, vergroten ze hun vermogen om snel en efficiënt te reageren in verschillende situaties.

Deze oefening zal ongetwijfeld de aandacht trekken van bewoners en voorbijgangers in de regio. Het is een unieke kans om de Chinook helikopter in actie te zien en te ervaren hoe deze indrukwekkende machine landt op uitdagende locaties. Maakt u toevallig een foto? Stuur hem op naar de redactie: redactie@flakkeenieuws.nl.



Door Arjan Huizer