CO2-lekkage in supermarkt leidt tot evacuatie

Dinsdagavond 27 juni 2023 is er een CO2-lekkage ontdekt in een supermarkt aan de Korendreef in Middelharnis, wat resulteerde in de ontruiming van het gebouw.

Omstreeks 18:40 uur ging er een alarm af in de winkel. Al snel werd vastgesteld dat er sprake was van een lekkage van koolstofdioxide (CO2), een kleurloos en reukloos gas dat in grote hoeveelheden gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Uit voorzorg werden onmiddellijk alle aanwezigen in de supermarkt geëvacueerd. Ambulancepersoneel controleerde een aantal personen op mogelijke symptomen van CO2-vergiftiging. Gelukkig bleken de personen geen noemenswaardige klachten te hebben. Een monteur is ter plaatse geroepen om de lekkage te verhelpen.



Door Jonathan Jelier