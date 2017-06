College besluit tot herplaatsing JOP in Ouddorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het herplaatsen van de JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) in Ouddorp. Na een tweede informatieavond voor direct omwonenden en de jongeren die gebruik willen gaan maken van de JOP - waarbij ook vertegenwoordigers van Jongerenwerk, de politie en de gemeente(raad) aanwezig waren - is gebleken dat er draagvlak is voor een eigen ‘chillplek' voor de jeugd in Ouddorp. Er wordt gestart met een proefperiode van drie maanden.

JOP verwijderd in 2014

Voor de Ouddorpsejeugd stond er tot de zomer van 2014 op de hoek bij de Dorpstienden en basisschool De Westhoek een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP). In verband met het herinrichtingsproject voor de Dorpstienden is deze JOP in 2014 (tijdelijk) verwijderd. Bij de afronding van de herinrichting van het parkeerterrein op de Dorpstienden is gebleken dat er bij de jeugd op dat moment geen behoefte voor een eigen plek meer was. De JOP is daarom toen niet teruggeplaatst.

Herplaatsing JOP in 2017

Burgemeester Grootenboer licht toe waarom de JOP alsnog wordt teruggeplaatst: "We zijn nu een aantal jaren verder en er is een nieuwe groep jongeren ontstaan die graag een eigen plek in het dorp wil. Door een JOP te plaatsen aan de voorzijde van de Dorpstienden, op de oude locatie, wordt beoogd dat de jongeren op deze - voor hen ingerichte - plek samenkomen en niet elders in het dorp. Daarnaast vormt deze locatie dan ook de plek waar de politie, boa's of jongerenwerkers de jeugd kan vinden om met hen in gesprek te gaan of naar toe kan verwijzen als zij zich elders in het dorp ophouden."

Eigen plek als oplossing voor overlast

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde op woensdagavond 31 mei 2017 in Zalencentrum Dorpstienden een bijeenkomst om een toelichting te geven op het voornemen om de JOP terug te plaatsen onder een aantal voorwaarden. Direct omwonenden en een vertegenwoordiging van de betreffende jeugd gingen op respectvolle wijze het gesprek met elkaar aan. De uitkomst van de avond was dat het merendeel van de omwonenden een proefperiode positief vindt. Het verloop en de uitkomst van de avond is door het college meegenomen bij de uiteindelijke beslissing tot het terugplaatsen van de JOP aan de voorzijde van de Dorpstienden.

Terugplaatsing en proefperiode

De JOP zal op korte termijn - na een schilder-/opknapbeurt waar de jeugd zelf zorg voor draagt - teruggeplaatst worden. Na een periode van drie maanden wordt geëvalueerd met alle betrokkenen (inclusief de dorpsraad van Ouddorp). Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie kan de proef met een periode van zes maanden worden verlengd. Wanneer blijkt dat deze periode ook op een positieve manier is verlopen wordt deze voorlopige voorziening omgezet in een permanente voorziening.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het welslagen van de JOP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De jeugd is op het hart gedrukt de JOP te gebruiken met respect voor de omwonenden en de omgeving. En de omwonenden is meegegeven bij kleine ergernissen vooral in gesprek te gaan met de jeugd. Een WhatsAppgroep voor omwonenden, Jongerenwerk, de politie en de gemeente wordt aangemaakt, zodat ervaringen en reacties met elkaar kunnen worden gedeeld. Door de politie en Jongerenwerk zal extra gecontroleerd worden en inden nodig zal handhavend worden opgetreden. Burgemeester Grootenboer: "Geef elkaar de ruimte. Neem de tijd om aan elkaar te wennen en stel elkaar (en ons) niet teleur!".