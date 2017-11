Deel uw ervaringen op het gebied van zorg en ondersteuning

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 29 november 2017 een bijeenkomst om – samen met professionals, cliënten en inwoners – te praten over de nieuwe zorgtaken van de gemeente. De gemeente doet een oproep aan inwoners en cliënten om mee te praten over dit onderwerp. De gemeente is benieuwd naar de mening en ervaringen van inwoners en cliënten. Vragen als: wat is uw ervaring? wat is goed gegaan en wat niet? komen aan de orde.

Vanaf 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dit betekende niet alleen een verandering in het takenpakket en de werkwijze van de gemeente. Het is een verandering geweest waar vrijwel iedere inwoner van Goeree-Overflakkee mee te maken heeft gekregen. De evaluatie bijeenkomst heeft als doel om met zoveel mogelijk verschillende partijen te overleggen en informatie op te halen over wat er sinds 2013 ten goede is veranderd en waar verbeteringen wenselijk zijn.

Datum: woensdag 29 november 2017

Locatie: Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis

Programma:

17:45 – 19:15 uur: Diner en informeel samenzijn.

19:15 – 20:30 uur: Doorlopend workshops waar inwoners en cliënten meningen kunnen geven en ervaringen kunnen delen.

20:30 – 21:30 uur: Afsluiting met een drankje

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.goeree-overflakkee.nl/conferentie.

Vragen?

Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Johan van Nimwegen, senior beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: j.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl.