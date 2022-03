Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het centraal stembureau van gemeente Goeree-Overflakkee heeft woensdag 23 maart 2021 de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Alle stemmen werden een dag eerder opnieuw geteld, op verzoek van de VVD. Uit de hertelling kwamen minimale verschillen en die hebben niet geleid tot een verandering in de zetelverdeling.

In totaal werden er op Goeree-Overflakkee 41.083 stempassen uitgegeven van de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart 2022. Uiteindelijk werden er 26.297 stembiljetten geteld. Dat betekent een opkomstpercentage van afgerond 64 procent. In totaal waren er 34 ongeldige stemmen en 30 blanco stemmen.

Zetelverdeling

Er zijn 31 zetels te verdelen voor de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen (én voorkeursstemmen) is de volgorde als volgt:

VKGO: zeven zetels

Johan de Vos, Berend Jan Bruggeman, Cheyenne van Alphen, Aat van Alphen, Willy Heintjes, Jannie Campfens, Wilma de Bruine

SGP: zeven zetels

Hendrik Herweijer, Peter Grinwis, Peter Kieviet, Simon van der Tang, Adriaan Kasteleijn, Corné Grinwis, John de Geus

CDA: zes zetels

Daniël Huising, Tim Jochems, Dirk Pijl, Henk van Putten, Tea Both, Edwin van Os

Groep Jan Zwerus: vier zetels

Jan Zwerus, Jos de Jonge, Thomas Kom, Mayke Wesdorp

VVD: twee zetels

Ellen Nijssen, Ronald Weydema

ChristenUnie: twee zetels

Bert Tuk, Mariëlle van den Berg

PvdA: twee zetels

Jaap Willem Eijkenduijn, Petra ‘t Hoen

D66: één zetel

Jeffrey Verlegh

Een kandidaat wordt met voorkeursstemmen gekozen als hij of zij minimaal 25 procent van de kiesdeler van 846,226 stemmen heeft gehaald, de partij de kiesdrempel heeft gehaald, en de laagst geplaatste kandidaat die een zetel zou zijn toegewezen minder voorkeurstemmen heeft. Dat betekent dat er 212 voorkeursstemmen nodig zijn voor een zetel. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen werd Jos de Jonge, nummer 20 van Groep Jan Zwerus, met 225 voorkeursstemmen gekozen en kreeg zo een zetel toegewezen.

Voor de volledige uitslagen op detailniveau, kijk op www.goeree-overflakkee.nl.

Afscheids-/Installatieraadsvergadering

Op dinsdag 29 maart 2021 wordt in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van de raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren in de gemeenteraad. Een dag later, op woensdag 30 maart, worden de 31 leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Beide vergaderingen zijn om 19:30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De bijeenkomsten zijn ook te volgen via goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl.