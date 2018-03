Derde hennepkwekerij opgerold binnen een week

Nadat de poltie maandag 26 februari 2018 in Middelharnis twee grote hennepkwekerijen had opgerold, troffen agenten dinsdag wederom een hennepkwekerij aan. Nu in een woning in Oude-Tonge. Op de zolderkamer trof de politie 140 hennepplanten aan.

Zorgelijk waren volgens de politie de aansluitingen en bedradingen die ze aantroffen. De kans op een woningbrand was zeer groot. Jaarlijks ontstaan door hennepkwekerijen er vele woningbranden. De gevolgen zijn aanzienlijk. Heeft u een vermoeden dat er in uw buurt een hennepkwekerij is gevestigd, meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.