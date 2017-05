Dienstverlening rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren

Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei 2017) en vrijdag 26 mei 2017 zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. De milieustraten zijn op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 26 mei 2017 en op zaterdag 27 mei 2017 zijn de milieustraten volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op zaterdag 3 juni 2017 is de publieksbalie in het gemeentehuis volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni 2017) zijn het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief gesloten. Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl. Gewijzigde afvalinzameling

De ophaalroute van Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei 2017) voor huishoudelijk afval wordt op zaterdag 27 mei 2017 gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stad aan 't Haringvliet om de groene containers op zaterdag vóór 07:00 uur aan de straat te zetten. De ophaalroute van Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni 2017) wordt al op zaterdag 3 juni 2017 gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Stellendam, Goedereede en Ouddorp om de groene containers op zaterdag vóór 07:00 uur aan de straat te zetten. Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Van Gansewinkel via telefoonnummer 0800 354 50 00. Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties

Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden, kan men (buiten de openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten de openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00. Online dienstverlening

Veel informatie over producten en diensten van de gemeente is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Sloop Margrietflat Dirksland De Margrietflat in Dirksland wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe grondgebonden seniorenwoningen.

...

Goeree-Overflakkee bij de wereldtop met negen Blauwe Vlaggen Op donderdag18 mei april 2017 reikte de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International 183 Blauwe Vlaggen uit voor 122 jachthavens en 61 stranden. Bij de Pier Scheveningen...

Informatiebijeenkomst English Summer School in Middelharnis In de zomer van 2017 vindt wederom een English Summer School plaats in Middelharnis. In één week tijd geven kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar een...

Foto-archief als braintrainer bij ouderen Mooie plaatjes kijken en herinneringen ophalen. Het kan nu op de woonzorglocaties van CuraMare met foto's uit het archief van Maria Evers, redacteur/fotograaf van Schrijfbedrijf Evers van...

RGO Middelharnis heeft zilveren Schoolkantine Schaal 2017 verdiend In de kantine van de RGO Middelharnis is de meerderheid van het aanbod gezond. Deze aanpak helpt leerlingen betere keuzes te maken. Als beloning voor deze prestatie ontving de RGO deze week...

Vijf voor twaalf bij eilandelijke campings De fractie van de lokale politieke partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee nam onlangs plaats aan de keukentafel bij de familie Westhoeve van camping Brouwersdam in Ouddorp. Met als doel...

Lokale goede doelen gesteund door Tulpenwandeltocht In het schitterende gebouw 'De Doele' aan de Sint Joris Doelstraat in Sommelsdijk vond dinsdagavond 9 mei 2017 de uitreiking van de cheques aan de goede doelen van de Tulpenwandeltocht 2017...

Brandweermannen Jan Mackloet en Ab Tieleman koninklijk onderscheiden Op vrijdagavond 12 mei 2017 zijn de heren Jan Mackloet en Ab Tieleman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee bandweermannen van de blusgroep Stad aan 't Haringvliet en...

Kom fietsend in actie voor eenzame ouderen Ben je een fietsliefhebber? Dan kun je nu meedoen met de RCN fietstweedaagse, die je langs de mooiste plekken in deze regio voert. Door je voor deze fietstocht in te schrijven, zorg je er...

Inwoners GO geven gul aan Roparun In de week na Pasen hebben vele vrijwilligers gecollecteerd op Goeree-Overflakkee voor de goede doelen van de Roparun. Massaal gaven inwoners hier hun bijdrage aan. Teams 158 en 159 haalden...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina