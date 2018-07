Dorpsraad Den Bommel wint eerste Dorpskrachtprijs 2018

De Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) heeft op dinsdag 19 juni 2018 tijdens de jaarbijeenkomst ook dit jaar weer de drie Dorpskrachtprijzen toegekend. Dat gebeurde in aansluiting op de jaarvergadering van de ZHVKK. Er waren drie geldprijzen te winnen van respectievelijk 600,- 300,- en 150 euro. De eerste Dorpskrachtprijs is in Giessenburg (gemeente Giessenlanden) uitgereikt aan het project Bommel Beach in Den Bommel.

De andere twee projecten die werden genomineerd zijn ook allebei op Goeree-Overflakkee. De tweede prijs behaalde Ooltgensplaat met de Kinderacademie. Achthuizen werd derde met de plannen voor de sportkooi voor kinderen.

Henri Zwerus, vrijwilliger bij het Bommel Beach project, trad op als woordvoerder namens de werkgroep Bommel Beach en lichtte toe waarom Den Bommel (en specifiek dit project) in aanmerking kwam voor deze prijs: “Met behulp van beperkte financiële middelen, de inzet van de dorpsraad, een gemotiveerde werkgroep en een zeer grote groep dorpsgenoten én de kerngerichte betrokkenheid vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee, is een prachtige recreatie -en ontmoetingsvoorziening gerealiseerd, op een plek die wel kwaliteiten had, maar die tot voor kort onvoldoende waren benut”.

Zwerus doelt hiermee op het in het verre verleden aangelegde strandje naast de pier van het jachthaventje in Den Bommel. Dit was echter weinig aantrekkelijk; het had geen voorzieningen, het was te klein, er lag géén goed zand en op sommige punten was de veiligheid ook niet optimaal. Bovendien was het gebruik als ‘strand’ en bijbehorende activiteiten formeel ook niet toegestaan, vanuit de toen geldende bestemming. Alles bij elkaar werd het weinig tot niet gebruikt. Dorpsgenoten waren aangewezen op voorzieningen in andere plaatsen en moesten minimaal naar Stad aan het Haringvliet, Numansdorp of de Grevelingendam. “Jammer natuurlijk en ook onnodig, want waarom kan zoiets niet in de eigen kern gerealiseerd worden? Zo prachtig gelegen aan het Haringvliet...”.

Na de start van het project in 2016 is inmiddels een prachtig strandje gerealiseerd, weliswaar kleinschalig, passend bij het dorp, maar met mooie voorzieningen: een picknicktafel, barbecue, zitbank, enkele statafels, een toiletvoorziening, afvalbakken, een glijbaan, twee voetbaldoeltjes, een ballenlijn en een vlot om vanaf te springen in het water en binnenkort ook nog een speeltoestel met een netschommel en een peilschaal om de waterdiepte te markeren. Het strandje is gerealiseerd vóór, maar nadrukkelijk ook dóór het dorp. Door de inzet van een hele brede groep vrijwilligers is het mogelijk geworden gezamenlijk deze voorziening te realiseren en nu ook te onderhouden. De werkgroep, die verder bestaat uit Marco Driesse en Eric Wolfert, is blij met de bijdrage van de vrijwilligers vanuit het dorp: “Gewoon goud, zo’n gezamenlijke voorziening op zo’n mooi plekkie”.

Wethouder Berend Jan Bruggeman, kernwethouder van Den Bommel, feliciteert de dorpsraad en de kern Den Bommel met dit succes. “De leefbaarheid van de dorpskern is door de kerngebonden projectsubsidie en de betrokkenheid en inzet van een grote groep mensen zeker vergroot. Er kan nu op een plezierige manier in de eigen kern gerecreëerd worden. Dat is goed voor de gasten, maar zeker ook voor de eigen dorpsbewoners. Het stimuleert de onderlinge sociale cohesie, de saamhorigheid. En het zorgt tevens voor co-ownership: met elkaar trots zijn op deze mooie plek en de voorzieningen zorgt er ook voor dat het met een gezamenlijke inzet netjes en onderhouden blijft. Het is fantastisch dat deze voorziening op deze manier gerealiseerd is!”