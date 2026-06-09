Dorpsraden willen grastegels tussen graven voor betere bereikbaarheid





De dorpsraden van Stellendam en Ouddorp hebben, samen met enkele begrafenisondernemers van de kop van het eiland, bij de gemeente gevraagd om aanpassingen aan twee begraafplaatsen. Ze vragen vooral aandacht voor het ontbreken van paden tussen de graven.

Het gaat om de nieuwe begraafplaatsen De Statendam in Stellendam en De Kleistee in Ouddorp. "Op dit moment bestaan beide begraafplaatsen uit een groot grasveld met graven. Er zijn geen verharde paden tussen de graven aangelegd, maar alleen een groot pad rondom de grote velden", valt te lezen in de brief. Vooral bij regenval veroorzaakt dit problemen voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Strandrolstoel

Volgens de begrafenisondernemers die de brief hebben ondertekend, kan tijdens een begrafenis een strandrolstoel worden gehuurd via de gemeente. De betreffende persoon kan dan worden overgezet vanuit de eigen rolstoel naar de strandrolstoel. In de brief noemen zij dit "mensonterend", naast het feit dat niet alle personen kunnen worden overgezet naar een strandrolstoel. "En wanneer inwoners op andere tijden de begraafplaats willen bezoeken, is dit niet mogelijk, omdat het terrein slecht toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of gebruikmakend van een rollator en/of scootmobiel."

Ook worden de kosten als reden genoemd om de situatie aan te pakken. Het huren van de strandrolstoel en de extra inzet hiervoor door de gemeente hebben extra kosten opgeleverd, wat ook zo zal blijven als er niets verandert. De dorpsraden en begrafenisondernemers vragen dan ook om grastegels tussen de graven zodat ze altijd goed bereikbaar zijn.

Verder zouden de indieners graag de beplanting laten uitbreiden en alle velden van meer bomen, heggen, heesters en laagbloeiers willen laten voorzien. Ook is er de wens voor een aantal bankjes bij alle velden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel