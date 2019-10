Drugsdealer aangehouden in Middelharnis

Donderdagavond 24 oktober 2019 is een 23-jarige man uit Middelharnis aangehouden voor bezit en handel in drugs. Vijf jongeren uit Middelharnis en Oude-Tonge, tussen de 22 en 24 jaar, werden kort ervoor in de directe omgeving van de woning van de verdachte aangehouden. Zij werden gecontroleerd op het bezit van drugs.

De handel en het gebruik van drugs is één van de speerpunten van de politie, gemeente en jongerenwerk. Door diverse klachten van buurtbewoners stelden agenten donderdag en vrijdag een onderzoek in. De vijf jongeren zijn staande gehouden op het Kerkepad en gecontroleerd op het bezit van drugs. Aansluitend werd de woning van de verdachte aan de Lijsterbesweg doorzocht. Hier zijn geen drugs aangetroffen. Wel in de auto van de verdachte. Daar lag ook een hoeveelheid geld, waarvan het vermoeden bestaat dat het door drugsverkoop is verkregen. De auto, het geld en de drugs zijn in beslag genomen.