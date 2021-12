Echtpaar Hartman-van der Lelij uit Ouddorp 60 jaar getrouwd

Maandag 29 november 2021 was het 60 jaar geleden dat Frans en Nel Hartman-van der Lelij uit Ouddorp in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Ada Grootenboer ging bij het echtpaar langs om hen namens het gemeentebestuur te feliciteren met dit diamanten jubileum.

Frans en Nel leerden elkaar kennen via de vereniging van de kerk. Ze zijn in Vlaardingen getrouwd en hebben daar tot 1997 gewoond. Ze zijn toen verhuisd naar Ouddorp en daar wonen ze nu na 24 jaar nog steeds. Het echtpaar kreeg 4 kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Frans voer vroeger als scheepstimmerman de hele wereld over. Al snel ging hij verder als zelfstandig timmerman met een eigen timmerbedrijf. In Vlaardingen werd hij dé dakkapellenspecialist genoemd. Nel zorgde voor de kinderen en werkte op de administratie bij een houthandel. Later ging ze de administratie van het eigen timmerbedrijf bijhouden en deed ze schoonmaakwerk op schooltjes.

Het gezin heeft zich altijd al verbonden gevoeld met Goeree-Overflakkee. Sinds 1967 kwamen ze ieder weekend en in de vakanties naar Ouddorp, eerst met een caravan en later, vanaf de jaren ’80, verbleven ze in een bungalow. Ook varen en vissen deden ze graag op het Grevelingenmeer of de Noordzee.