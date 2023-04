Eerste editie Melissants Dorpsgemekker

Eind maart 2023 viel de eerste editie van Melissants Dorpsgemekker op de mat in Melissant. Vroeger waren er in het Geitendorp meerdere leuke gidsjes om te lezen maar helaas worden deze niet meer gemaakt. Daar wilde de feestcommissie verandering in brengen en daarom gaan ze tweemaal per jaar een editie van Melissants Dorpsgemekker proberen uit te brengen.

Hoe leuk is het om inwoners, bedrijven en/of verenigingen in ‘the spotlights’ te zetten, leuke weetjes te lezen, een zo compleet mogelijk overzicht van activiteiten/evenementen in het dorp en leuke foto’s van vroeger en nu te bekijken? Met een groot aantal enthousiaste adverteerders en verenigingen hebben ze een eerste editie kunnen samenstellen en uitbrengen. Een moderne fullcolour uitgave van 34 pagina’s huis-aan-huis verspreid in Melissant.

Meer informatie over dit gidsje en/of de activiteiten in Melissant vind je op www.facebook.com/melissantsdorpsgemekker.