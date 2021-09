Eerste groene strand van Nederland op Goeree-Overflakkee

Op woensdag 29 september 2021 ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in ons land.

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden veel soorten broedvogels een plek om te broeden. Ook dragen deze planten bij aan het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Helaas is er op de stranden door intensief beheer en menselijke activiteiten de laatste jaren weinig plek meer voor de natuur.

Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Verschillende natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen in dit project om samen met vrijwilligers, ondernemers en gemeenten dit te realiseren.

Stranden die het keurmerk mogen voeren, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten.

Locaties

Het gaat om twee stranden op Goeree-Overflakkee, strand van Camperduin in Noord-Holland en Oranjezon in Zeeland. De missie van Het Groene Strand is om naast deze stranden, nog veel meer stranden in Nederland te vergroenen. Dit gaan ze doen door in gesprek te gaan over het huidige strandbeheer, rustplekken in te stellen voor broedvogels en nog meer strandcommunities op te richten.

Project Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties en Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON. De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen euro.