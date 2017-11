Einde in zicht voor hondenvoedselbank

De hondenvoedselbank staat op omvallen, nu de hoofdsponsor is afgehaakt. Voor € 2500,- per jaar is het particuliere initiatief eventueel nog te redden. Maar als voor 31 december 2017 geen nieuwe sponsor zich meldt, valt het doek definitief voor de hulp aan hondbezitters met een krappe beurs.

Initiatiefnemer Yvette de Groot meldt het met pijn in haar hart, maar ziet geen andere keuze. "Na twee jaar stopt de hoofdsponsor met zijn gift. Ik krijg heus weleens wat geld of restpartijen hondenbrokken toegeschoven, maar van kleine bedragen of incidentele sponsors kan ik dit project niet draaiende houden. Een structurele bijdrage is nodig om elke maand voldoende voer te kunnen garanderen."

Bullenhuisje

De Groot is de hondenvoedselbank in 2015 gestart, vanuit haar eigen woning aan de Bommelsedijk in Zuidzijde. Ze runt hier ook Yvette's Engelse Bullenhuisje: een stichting voor de opvang en herplaatsing van Engelse bulldogs. Zo hoorde ze dat mensen met een uitkering of met schulden hun hond niet meer konden betalen, en dat ging haar aan het hart. Met de financiële bijdrage van de stille sponsor kon de gepensioneerde regisseur/producer bij Teleac twee jaar lang 18 gezinnen van hondenvoer voorzien. "Elke maand krijgen ze 10 kilo brokken en met de kerst ook wat extra's."

Schuldsanering

De Groot: "Ik ben het project destijds spontaan gestart en kreeg meteen allerlei aanvragen, want een hondenvoedselbank bestond nog niet in deze contreien. Later stuurde de gemeente Goeree-Overflakkee ook mensen naar ons door. Dat maakte de selectie makkelijker, want we schenken alleen aan mensen met een bijstandsuitkering of in de schuldsanering."

Ze zet het initiatief met haar team van vrijwilligers graag voort. Maar zonder nieuwe steun is de eerste dinsdag van december de laatste keer dat minima en hun trouwe viervoeters extra steun krijgen. "Sommige klanten reageren gelaten, die uiten zich niet snel. Anderen zijn heel dankbaar en vinden het hartstikke jammer. Voor hen zet ik dit initiatief graag voort."