Eindelijk, hij is eruit

Bijna een week na de sluiting van de Haringvlietbrug zijn er positieve berichten te horen van Rijkswaterstaat. Op vrijdag 16 juni 2023 hebben werklui met behulp van maar liefst drie drijvende bokken de imposante klep, met een gewicht van 1.860.000 kilo, succesvol verwijderd.

Het verwijderen van de klep vormt een belangrijke mijlpaal in de renovatiewerkzaamheden van de Haringvlietbrug. Hiervoor werd al met succes de bedientoren van de brug afgehesen, met behulp van de drijvende bok Hebo 7. Eerder was er ook al feest op het water tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard, het dak ging eraf. Niet figuurlijk maar letterlijk: het dak van de kelder van de Haringvlietbrug is namelijk woensdag verwijderd.

Het dak, bestaande uit 15 betonnen liggers met daarboven het wegdek, moest eerst worden ontdaan van het asfalt en het betonnen dek tussen de liggers. Met behulp van een grote kraan zijn de liggers aan het begin van deze week één voor één eruit gehesen, waardoor het dak stap voor stap werd verwijderd.

De voortgang van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug stemt hoopvol. Het verwijderen van de klep en het dak zijn belangrijke stappen richting de volledige renovatie van de brug, die al bijna zestig jaar dienst heeft gedaan.



Door Arjan Huizer