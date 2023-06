Elektronicawinkel EP:Middelharnis opent haar deuren

In Middelharnis is op maandag 26 juni 2023 een nieuwe winkel geopend. Het betreft een filiaal van het merk ElectronicPartner (EP). In deze nieuwe winkel kunnen consumenten terecht voor advies op het gebied van consumentenelektronica en reparaties. Ondernemers Danny Fris en Joris Oldenhof, bekend van hun bedrijf D&J Computerservice, hebben besloten zich aan te sluiten bij de formule van EP.

Danny en Joris hebben een achtergrond in computertechniek en hebben hun ervaring en kennis vergaard door middel van verschillende opleidingen. "D&J Computerservice is begonnen in 2011. Dit kwam voort uit vriend Danny die een baan zocht en net klaar was met zijn MBO ICT-opleiding. Gezien mijn ambitie om een bedrijf op te starten, hebben wij onze krachten gebundeld. Danny ging de reparaties doen en ik deed alles eromheen, zoals administratie, verkoop en buitendienst. Zo is het eigenlijk altijd geweest", aldus Joris Oldenhof.

Joris deelt zijn ondernemersreis: "We zijn begonnen in de schuur van mijn ouderlijk huis aan de Oudelandsedijk in Sommelsdijk. Hier groeiden we al snel uit ons jasje. In 2013 zijn we verhuisd naar onze eerste echte detailhandellocatie, Kerkepad 1c in Middelharnis. Hier openden we een winkeltje van 30 m2 met een werkplaats van 40 m2, waar wij alles repareerden en verkochten op het gebied van ICT. Na vele jaren proberen een gezonde winkel neer te zetten, waren wij ervan overtuigd dat er in de ICT niet veel geld te verdienen viel. We wilden uitbreiden en zo ontstond het idee om ook witgoed aan te bieden."

Na de uitbreiding met witgoed namen ze in 2018 de locatie in Oude-Tonge over van Electro World van Loon. In 2019 besloten ze echter de locatie in Oude-Tonge op te heffen en alles te centraliseren in Middelharnis. Daar verhuisden ze naar een groter pand, het voormalige pand op Kerkepad 1 in Middelharnis. En nu, in 2023, zetten ze de volgende stap door zich aan te sluiten bij EP. Fris en Oldenhof hebben hiermee de mogelijkheid gekregen om hun assortiment uit te breiden en gebruik te maken van diverse voordelen, zoals een centraal magazijn voor snellere leveringen. Joris is enthousiast over de kansen: "Wij blijven doen wat we altijd al deden, namelijk reparatie van ICT, witgoed en bruingoed, maar nu kunnen we ook een completer assortiment aanbieden."



Door Arjan Huizer